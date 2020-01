Na interesse van Ajax in Jonathan David klopt nu ook een Franse topclub op de deur bij KAA Gent

Het voorbije weekend deelden we u al mee dat Ajax zich wil versterken met Jonathan David, het Canadese goudhaantje van KAA Gent. Nu is er ook interesse vanwege een topclub uit Frankrijk.

Het is een lange rij aan het worden; de geïnteresseerden in Jonathan David. KAA Gent wil hem dit seizoen absoluut in de rangen houden, maar een zomerse transfer is niet uitgesloten. Na de interesse van Ajax, Benfica en Porto (waar we zondag al over schreven) is nu ook Olympique Lyon geïnteresseerde partij.

20 miljoen euro

Althans volgens L’Equipe. De club van Jason Denayer kan dus op flink wat concurrentie rekenen en zou volgens de Franse sportkrant niet akkoord zijn met de flinke transfersom van 20 miljoen euro.

Als de Canadese international zich zo in de kijker blijft spelen als nu (hij scoorde in alle competities 13 keer en gaf 9 assists) zou Gent in de zomer weleens meer kunnen krijgen dan 20 miljoen euro.