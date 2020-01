Onduidelijkheid troef bij Oostende en dat op een zeer slecht moment: 'kustploeg mag niet verliezen om sportief mikpunt te worden'

Er zijn dit seizoen al heel wat extrasportieve perikelen (financiële situatie, huur van de tribune, etc.) geweest rond KV Oostende, maar nu met de mogelijke overname bereiken ze een hoogtepunt. De timing is bovendien niet ideaal.

Onzekerheid troef bij KV Oostende. Om de licentie voor volgend seizoen te behalen is er dringend vers kapitaal nodig. Een Amerikaanse investeringsmaatschappij is bereid om dat te bieden, maar in de ruil daarvoor wil het 100% van de aandelen.

Dat wil voorzitter Frank Dierckens dan weer niet, waardoor er intern wat strubbelingen zijn. De spelers snakken naar duidelijkheid. Volgens Het Nieuwsblad zijn er op winterstage crisisvergaderingen bijeen geroepen om de spelers te verzekeren dat ze uitbetaald gingen worden.

Spelers die op hun geld wachten is het laatste dat de club nu nodig heeft. Sportief draait het ook al niet geweldig bij de Kustploeg, die zaterdag voor een cruciaal duel staat. Oostende ontvangt Waasland-Beveren en het kan maar beter niet verliezen.

Wordt het toch een nederlaag, dan betekent dat zij en niet langer Waasland-Beveren het mikpunt worden van Cercle Brugge, de laatste in de stand van de Jupiler Pro League. Nu is er nog een veilige buffer van zeven punten.

De Amerikanen eisen een snelle beslissing in het overnamedossier en ook in het clubbelang is duidelijkheid wenselijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd...