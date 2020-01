OFFICIEEL: Topschutter uit 1B verlengt contract bij Oud-Heverlee Leuven

Oud-Heverlee Leuven won de eerste periode in 1B en hoopt in de tweede de promotiefinale overbodig te maken. Het wil uiteraard dolgraag terugkeren naar het hoogste niveau.

Thomas Henry gaf al eerder aan dat hij met OHL naar 1A wil (lees HIER) en zet die woorden nu ook kracht bij. De Franse spits verlengde zijn contract tot 2023.

De 25-jarige ex-spits van Tubeke scoorde dit jaar al elf keer in negentien wedstrijden in 1B. Hij is daarmee topschutter. Zijn oorspronkelijke verbintenis liep af in 2021, maar nu verbindt hij zijn lot dus nog twee jaar langer aan dat van de Leuvense club.