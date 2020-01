Zo stemde Preud'homme voor de Gouden Schoen: twee ex-spelers onder hem, één huidige

Michel Preud'homme wist de Gouden Schoen in zijn succesvolle carrière als doelman twee keer te winnen. Voor de nakende editie mocht de trainer van Standard ook zijn stem uitbrengen en hij liet weten aan wie hij punten gaf.

Opvallend: de drie spelers die Preud'homme voor de tweede helft van 2019 punten gaf heeft/had hij onder zijn hoede. "Ik heb gekozen voor Hans Vanaken, Dieumerci Mbokani en Samuel Bastien", aldus de trainer van Standard bij l'Avenir.

Over de twee topfavorieten wou Preud'homme nog wat meer kwijt. "De kwaliteiten van Hans kennen we al van toen hij nog bij Lokeren speelde. Dit jaar heeft hij alleen maar aan maturiteit gewonnen. Vanaken loopt veel, speelt erg regelmatig en is nooit geblesseerd", aldus MPH, maar hij ziet wel een addertje onder het gras.

Beste spits van de competitie

"Het is moeilijk om twee jaar na elkaar te winnen omdat mensen geneigd zijn voor iemand anders te stemmen. Tenzij er niemand anders is, maar die is er nu wel", verwees Preud'homme naar Mbokani. "De manier waarop hij zijn lichaam zet om de bal bij te houden en zijn techniek zijn fenomenaal. Hij heeft bewezen dat hij de beste spits van de competitie is", besloot hij.