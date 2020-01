Het was uitstel van executie: 'Definitief einde verhaal voor spits Sporting Lokeren, dat ook verdediger lijkt kwijt te spelen'

Even was er nog een optie tot opflakkering, maar de winterstage bracht geen zoden aan de dijk en dus is het definitief einde verhaal voor een speler van Sporting Lokeren.

Habib Habibou tekende eind september als transfervrije speler een contract bij Sporting Lokeren, maar kon zich bij de club uit 1B nooit helemaal doorzetten. Einde verhaal Een doelpuntje, meer wist hij niet te verwezenlijken. En dus leek er begin dit jaar al een einde te komen aan het huwelijk tussen de ex-spits van Essevee en Gent en de Waaslanders. Ze namen hem nog mee op winterstage naar het Nederlandse Delden, maar ook daar kon hij de clubleiding niet overtuigen. En dus is het nu definitief einde verhaal voor hem bij Lokeren, weet Het Nieuwsblad. De krant laat ook blijken dat er interesse is van FK Teplice om Marecek terug te halen.