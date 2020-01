Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Kagelmacher - Marecek - Young - Roef - Habibou - Mamadou Diarra Dompé - Butez - Eboue

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Gary Kagelmacher (KV Kortrijk) weigert selectie om transfer te forceren: "Mentaal niet in staat om te spelen"

Het lijkt wel de nieuwe mode in de wintermercato: laten weten aan je ploeg dat je niet meer wil spelen om zo een transfer te versieren. Het is ook in Kortrijk niet anders. (Lees meer)