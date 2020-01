Sterkhouder KV Kortrijk weigert selectie om transfer te forceren: "Mentaal niet in staat om te spelen"

Het lijkt wel de nieuwe mode in de wintermercato: laten weten aan je ploeg dat je niet meer wil spelen om zo een transfer te versieren. Het is ook in Kortrijk niet anders.

De ervaren Uruguayaanse verdediger Gary Kagelmacher lijkt toe te zijn aan zijn laatste dagen bij KV Kortrijk. Penarol De sterkhouder van De Kerels staat in de belangstelling van Penarol, een topclub in Uruguay. Om een transfer te forceren wil hij nu niet spelen tegen STVV. Dat zou hij hebben laten weten aan de sportieve staf. "Ik ben mentaal niet in staat om te spelen", klinkt het bij Het Laatste Nieuws. Maar: ook Kortrijk houdt het been voorlopig stijf. Zij willen Kagelmacher niet laten gaan, omdat ze sowieso geen valabel alternatief kunnen vinden voor het geld dat ze voor de certitude nog zouden kunnen vangen.