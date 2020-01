Vanden Borre is nu officieel Anderlecht-speler, maar moet nog wat geduld hebben

Anderlecht heeft Anthony Vanden Borre zijn papieren in orde gemaakt. Het was nog wachten op een officieel papier vanuit TP Mazembe en dat is nu ook aangekomen. Hij is dus officieel aangesloten bij de club.

Vanden Borre traint al vijf maanden bij Anderlecht en mocht mee op stage. Zijn fysiek niveau is vrijwel in orde, maar hij mist nog matchritme. "Jullie hoeven hem zondag dus nog niet te verwachten, dat is te vroeg", aldus Frank Vercauteren op zijn persconferentie.

Anderlecht gaat matchen inleggen om hem matchfit te krijgen. "Normaal gezien wilden we maandag al een oefenmatch spelen voor hem en andere jongens. Maar we zullen volgende maandag waarschijnlijk tegen OH Leuven spelen. Dat is wat Vanden Borre nu nodig heeft: matchen."

De nieuwste rechtsachter, Amir Murillo, is wel volledig in orde en kan starten. "Hij is een vrij complete rechtsachter: snel, technisch en fysiek sterk. Hij is geen specialist, maar hij doet het op alle vlakken goed."