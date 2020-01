Wie was de MVP van 2019 in Jupiler Pro League? Statistieken schuiven deze top-10 naar voor, met enkele verrassingen

Hans Vanaken pakte de Gouden Schoen, maar was hij ook de man die in 2019 het meeste bijbracht voor zijn ploeg in de Jupiler Pro League? Als het puur om statistieken gaat niet. Wie dan wel? We bekijken even de top-10.

De meest waardevolle speler van 2019 - als we enkel rekening houden met de statistieken (doelpunten en assists) - is Dieumerci Mbokani. Hij scoorde 22 keer voor Antwerp en gaf ook nog eens zes assists voor The Great Old.

Daarmee gaat hij ... Jonathan David vooraf. De jonge Canadees van KAA Gent had in 2019 een voet in 26 competitiedoelpunten van de Buffalo's. Hans Vanaken is zelfs pas vierde, want gewezen Gouden Schoen Ruud Vormer staat ook nog boven hem.

Natuurlijk is Vanaken ook omwille van zijn vista, zijn voetbal, zijn denken en zijn constante de Gouden Schoen geworden, maar het is toch opvallend dat Mbokani bijzonder goed bij schot was in 2019 en enkel beter lijkt te worden met de leeftijd.

Ruud Vormer is de absolute assistenkoning van 2019, terwijl Boli - die intussen naar de zandbak verhuisde - geen enkele assist gaf en enkel op basis van zijn goals de top-10 haalde. Beste belofte Yari Verschaeren haalde met 4 goals en 5 assists een 53e plaats in het klassement, al was hij natuurlijk een tijdje buiten strijd. Toch is de kloof met Jonathan David vrij groot.