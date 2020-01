Genk moet afrekenen met concurrentie voor nieuwe doelman

KRC Genk heeft een keepersprobleem. Gaetan Coucke is de nog enige fitte doelman. Voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem moesten ze al diep in hun jeugdwerking gaan tasten voor twee andere doelmannen. Ze willen er uiteraard nog één bij en Lovre Kalinic is de topkandidaat.

Maar de transfer van de Kroatische ex-speler van AA Gent is niet zo evident. Hij wil weg bij Aston Villa nadat die ook nog Pepe Reina in huis hebben gehaald, maar heeft wel verschillende opties. Genk en Toulouse zijn de meest concrete en het wordt waarschijnlijk tussen die twee afgehandeld. Kalinic kent de Belgische competitie en wil weer aan spelen toekomen. Hij wordt door Villa voor de rest van het seizoen verhuurd. Bij Genk houden ze nog andere pistes in de gaten (Davy Roef?) indien de transfer toch nog mislukt.