OFFICIEEL: Samatta trekt naar Premier League, Genk ziet miljoenen binnenstromen

De transfer van Ally Samatta naar Aston Villa is officieel rond. Het had heel wat voeten in de aarde, maar de aanvaller is de eerste Tanzaniaan in de Premier League.

De deal was al enkele dagen rond, maar Aston Villa wachtte nog op groen licht omtrent de werkvergunning van Ally Samatta. Inmiddels is duidelijk dat de spits zijn droom kan waarmaken. Hij tekent tot 2024 in Birmingham. KRC Genk verdient naar verluidt een slordige twaalf miljoen euro aan het vertrek van de 27-jarige Tanzaniaan. Hij moet bij Aston Villa de langdurig geblesseerde Wesley Moraes vervangen. DONE DEAL. ✍️#KaribuSamatta 🇹🇿 #AVFC pic.twitter.com/jceaUwpgVH — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 20, 2020

Lees ook... Waarom Samatta nog steed niet officieel is voorgesteld bij Aston Villa