Antoine Colassin, de revelatie : niet opbranden, maar ook niet overbeschermen!

Wat een droomdebuut voor Antoine Colassin. De 18-jarige aanvaller -momenteel de enige fitte spits in de kern van Anderlecht- maakte indruk tegen Club Brugge in zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau.

Uiteraard speelde hij nog maar een match en in de tweede helft had Antoine Colassin het knap lastig tegen Club Brugge. Het stretchen en de krampen zijn dan ook niet meer dan logisch voor een 18-jarige snaak, die net in een van de meest intense matchen van het seizoen voor de leeuwen werd gegooid.

Maar wat een prestatie liet deze jongeling optekenen in afwezigheid van Roofe. Al van bij zijn eerste baltoets zat hij goed in de wedstrijd. Na amper anderhalve minuut knikte hij al op de lat.

Hij was aanwezig in de rechthoek, sterk met de rug naar doel en won duels tegen Mechele en Deli. Ook in de combinatie toonde hij zich zeer behendig: Colassin is een veelzijdige spits, zoveel is duidelijk.

"Ik ben zeer blij voor hem. Dat bewijst dat er echt wel kwaliteit zit in Neerpede. Ik was niet verbaasd door zijn basisplaats, want ik ken zijn kwaliteiten maar al te goed, ik heb vaak met hem gespeeld in de U21", vertelde Sambi Lokonga na de wedstrijd.

Niet verbranden, maar...

De grote vraag luidt nu: loopt Anderlecht het risico om Colassin te gaan 'verbranden' door te veel gaan verwachten van hem? Een 18-jarige jongen die de aanval leidt tegen Club Brugge, het lijkt haast ondenkbaar. Al kwam het in het verleden wel vaker voor. Zo leidde 10 jaar geleden een amper 16-jarige spits paars-wit naar de titel.

Hoe dan ook: 'In youth we trust' galmt al het ganse seizoen door het Lotto Park. Het mag duidelijk zijn dat Colassin dit vertrouwen waard is.