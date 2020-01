Mbokani geeft Anderlecht nog altijd een kans: "Ik zou er graag terugkeren. Waarom niet?"

Dieumerci Mbokani werd tweede op het Gala van de Gouden Schoen. Hans Vanaken is een terechte winnaar, maar dat had de Congolees ook geweest. De RTBF gaf hem dan maar zijn eigen Schoen. En daarbij sprak hij ook over de toekomst.

Mbokani liet weten dat hij nog 4-5 jaar wil voetballen. Niet slecht voor een 34-jarige. En wie zijn wij om hem tegen te spreken? "Ik voel me nog altijd goed. Ik leid tegenwoordig ook een rustig leven naast het voetbal. Ik ga weinig uit, rust veel. Helemaal anders dan toen ik jong en nog vrijgezel was. Nu ben ik getrouwd en heb ik kinderen", verklaarde hij.

Ondanks dat Antwerp in volle onderhandeling is met hem over een nieuw contract liet hij zich ook uit over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht. Daar was hij vorige zomer al in beeld. "Er was inderdaad even contact, maar enkel met mijn manager. Anderlecht blijft toch mijn club, ik ben daar begonnen, ik woon in Brussel... Ik zou er graag ooit terugkeren. Waarom niet?"