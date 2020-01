🎥 Onwaarschijnlijke taferelen in de derde klasse van Turkije

Usak Spor speelde zondagmiddag tegen Ergene Velimese en de thuisploeg leek op weg naar een rustige 2-0 overwinning voor stilstandstijd en een straf die aan de bezoekers werd toegekend. Lokale held Ersin Aydin stond klaar om de bal te pakken, maar de scheidsrechter gaf hem zijn eerste gele kaart omdat hij van zijn lijn kwam.

Tweede poging? Hetzelfde resultaat dus de Usak Spor-doelman werd weggestuurd met een rode kaart en werd vervangen door verdediger Levent Aktug. Hij kon de bal pakken. Bekijk de beelden hieronder:

