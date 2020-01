Jean-François Gillet nadert de 41 maar Standard wil hem nog een jaartje langer houden

Ondanks het feit dat Jean-François 41 jaar wordt in mei, wil Standard toch nog een seizoen langer doorgaan met de doelman.

Het contract van Jean-François Gillet bij Standard loopt op 30 juni af, maar de Luikse club wil de ervaren doelman er nog een jaartje langer bij houden. Volgens de informatie van Het Nieuwsblad zijn ze van plan om de optie in zijn contract te lichten.

De 40-jarige goalie is een jeugdproduct van de Rouches, maar speelde het grootste deel van zijn carrière in Italië. Catania leende hem in het seizoen 2015/16 uit aan KV Mechelen, waarna hij een definitieve transfer naar Standard versierde.

Gillet heeft een belangrijke rol in de kleedkamer, onder meer als begeleider van titularis Arnaud Bodart. In de pikorde staat de 9-voudige Rode Duivel pas derde. Zijn laatste match dateert van 26 september 2018, een bekermatch tegen Knokke. Na zijn carrière als profvoetballer zal Gillet wellicht verbonden blijven aan de club.