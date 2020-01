Brugs burgemeester bood zijn excuses aan bij Cercle: "Ik denk dat hij net niét de burgemeester wil zijn die Club voor zijn stad verloor"

Club Brugge gaat op Olympia een moderne voetbaltempel neerpoten. Het Brugse stadsbestuur zag met die beslissing Cercle Brugge over het hoofd. De plooien zijn inmiddels gladgestreken.

Een pak fans van Cercle Brugge zagen er al een complot in. Het is namelijk een publiek geheim dat burgemeester Dirk De fauw (CD&V) een supporter is van blauw-zwart.

“Maar ik denk niet dat de persoonlijke voorkeur van de burgemeester een rol heeft gespeeld in de keuze”, vertelt kersvers Cercle-voorzitter Vincent Goemaere in Sport/Voetbalmagazine.

De burgemeester gaf inmiddels al toe dat hij een fout heeft gemaakt naar ons toe. Hij gaf ons bovendien de garantie dat er een oplossing zal komen

“Ik denk dat hij net niét de burgemeester wil zijn die Club voor zijn stad verloor. En hij zal ineens willen bewijzen dat hij kan doen slagen waar zijn voorganger gefaald heeft.”

Desalniettemin moet de Vereniging liever vandaag dan morgen op zoek naar een nieuw onderkomen. “De burgemeester gaf inmiddels al toe dat hij een fout heeft gemaakt naar ons toe. Hij gaf ons bovendien de garantie dat er een oplossing zal komen.”