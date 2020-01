Dury en Deschacht temperen de verwachtingen na stuntje op Jan Breydel: "Zijn nog nergens" en "Club even sterk op verplaatsing"

Zulte Waregem haalde een prima resultaat op Jan Breydel: 1-1. Daardoor is het aan blauw-zwart om minstens te scoren aan de Gaverbeek binnen twee weken om naar de finale te raken. Francky Dury en Olivier Deschacht temperen de verwachtingen.

"We hadden het vooraf durven hopen dat we met dit resultaat zouden naar huis gaan, maar we zijn nog ver van de finale. We zijn nog niet halfweg, er is nog een enorme weg af te leggen", aldus Francky Dury.

"Dit geeft inderdaad vertrouwen, maar de focus op play-off 1 moet ook blijven. We hebben nog niets in handen in de Beker, binnen twee weken kunnen we heel ontgoocheld achterblijven en op dit moment staan we nog nergens."

Club Brugge blijft een fantastische ploeg

"Op verplaatsing is Club Brugge even sterk dan thuis", is ook Olivier Deschacht duidelijk. "Dat zag je ook op Anderlecht de voorbije weken bijvoorbeeld. We gaan het thuis mogelijk nog moeilijker krijgen, het is en blijft een fantastische ploeg."