Antwerp had véél kansen nodig om te scoren tegen Kortrijk en zit met een groot probleem opgezadeld

Gezien het aantal kansen is het niet moeilijk om te begrijpen waarom de spelers van Antwerp teleurgesteld waren na de 1-1 tegen Kortrijk. In de return moeten ze minstens een goal maken, maar dat is niet hun enige probleem.

"We zijn echt teleurgesteld, want we hadden een beter resultaat voor ogen. We hadden alles in handen om het maximum uit deze match te halen. Daarmee bedoel ik enkele goals scoren en de nul houden, maar het is anders uitgedraaid", stak Alexis De Sart zijn teleurstelling niet weg na de partij.

Mbokani geschorst

De 0-1 viel op een moment waarop Antwerp zelf al enkele malen had kunnen toeslaan. "Daarom houden we er een gefrustreerd gevoel aan over. De eerste helft waren we erg dominant en na de rust troffen zij bij hun eerste kans al raak. Gelukkig is er nog niets verloren", besloot hij.

Ondanks een penalty en vele schietkansen deed Antwerp de netten maar een keer trillen. Dieumerci Mbokani -wie anders?- zorgde voor de gelijkmaker. Hij is altijd op de afspraak met zijn levensbelangrijke doelpunten, maar in Kortrijk zal de Great Old het zonder zijn Congolese killer moeten doen. Hij pakte geel in de slotfase, waardoor hij geschorst is voor de return.

De kaart was te vermijden, want hij kreeg ze voor een opstootje. Toch kon Laszlo Bölöni begrip opbrengen voor die actie. "Mbokani moest veel incasseren en vaak waren die interventies ook provocatief bedoeld. Dan is het erg moeilijk om niét te reageren. Jammer genoeg pakte hij die kaart, al begrijp ik de tegenstander ook wel", had de Roemeen over de schorsing te zeggen.

Antwerp had het al moeilijk om te scoren tegen Kortrijk en op 6 februari zal het dat ook nog eens zonder Mbokani moeten doen. Een aderlating voor RAFC en iets voor de West-Vlamingen om zich aan op te trekken. "Gano is goed ingevallen en hopelijk haalt hij daar vertrouwen uit. Dan kan hij de taak van Mbo overnemen", aldus Ritchie De Laet.