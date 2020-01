Preud'homme: "We incasseren hier blijkbaar altijd het doelpunt van de week, gelukkig schoten onze verdedigers raak in de slotfase"

Standard won vrijdagavond met 2-1 van KV Oostende. Een minuut of tien voor tijd stond het nochtans nog 0-1.

“We hadden moeite met het spel van Oostende”, vertelde de jarige Michel Preud’homme achteraf. Ze lieten ons erg weinig ruimte en wij gaven veel te veel slechte passes. Vooral dan in de eerste helft.”

“We moesten ons ritme opdrijven om dat lage blok te kunnen ontwringen. Gelukkig lukte dat in de tweede helft. We hebben Oostende steeds verder achteruitgedrukt en uiteindelijk scoorden we twee keer na schoten van verdedigers.”

Maar Standard kwam dus op achterstand. Lang niet voor het eerst dit seizoen. “Het lijkt alsof wij keer op keer het doelpunt van de week incasseren op Sclessin. Deze keer was het een bijzonder knappe goal met de buitenkant van de voet. Daar valt amper op te verdedigen en dat is ook voor onze doelman erg frustrerend."