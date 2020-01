Toptarget van Club Brugge Gaich door de ogen van zijn Argentijnse ploegmaat Facundo Colidio: "Top als speler, top als kapitien"

Adolfo Gaich (20) staat al heel de wintermercato in de belangstelling van Club Brugge. De spits van San Lorenzo is aanvoerder van de nationale beloften van Argentinië. Daar deelt hij de kleedkamer met Facundo Colidio, zaterdag nog goed voor drie assists bij STVV.

"Ik ken Adolfo Gaich goed", bevestigde Facundo Colidio zaterdag. Hij was dé uitblinker bij STVV met drie assists tegen Moeskroen. "Ik heb vaak met hem samengespeeld met hem bij de Argentijnse selectie. En ja, ik heb de geruchten in verband met Club Brugge gehoord, maar daar kan ik jullie niets over vertellen (glimlacht). Ik ben wel erg blij voor hem, want Brugge steekt boven de rest uit in België en ik wens hem alleen maar het beste toe."

Klaar voor Europa

Volgens Colidio zou zijn landgenoot een echte troef zijn voor blauw-zwart. "Het is een super speler. Fysiek is hij enorm sterk, maar ook zijn techniek is uitstekend", legde de Kanarie uit. "Maar naast een goeie speler is hij vooral een grote aanvoerder en een prachtig persoon. Ik denk dat hij klaar is voor de sprong naar Europa, waar hij voor elke ploeg een aanwinst zou zijn", besloot hij.