Zulte Waregem blijft geloven in top-6: "Als het voor Anderlecht nog niet voorbij is, dan voor ons ook nog niet"

Door de nederlagen tegen Cercle en Club Brugge voor Nieuwjaar en de nederlagen tegen Genk en Antwerp erna blijft Zulte Waregem met een povere 0 op 12 achter. Voor die reeks stond Essevee nog met 3 punten voor op Genk, de zevende in het klassement. Nu is de achterstand op Genk en Mechelen 3 punten.

Zulte Waregem toonde wel een reactie na de slappe vertoning tegen Racing Genk, maar bleef opnieuw met lege handen achter. "Dit (de 0 op 12, nvdr.) is niet waar we op hadden gehoopt in de strijd om dat laatste play-off 1 ticket", was Sammy Bossut teleurgesteld na de vierde opeenvolgende competitienederlaag.

Maar het geloof om zich alsnog bij de eerste zes te scharen blijft aanwezig. "Als het voor Anderlecht nog niet voorbij is, dan voor ons ook nog niet. We gaan wel uit een ander vaatje moeten tappen om het zo spannend mogelijk te maken. Thuis gaan we nu alle punten moeten pakken en op verplaatsing hier en daar ook nog iets rapen", besloot hij.

Herpakken tegen Waasland-Beveren

Francky Dury had dan weer niet gehoopt dat hij zich dit seizoen zou moeten verantwoorden voor een 0 op 12. "Tegen goeie ploegen als Genk, Club en Antwerp kan dat gebeuren, maar voor het verlies tegen Cercle is er geen excuus", bleef de coach strijdvaardig.

"Nu is het aan ons om ons te herpakken, willen we nog meedoen voor play-off 1. Zondag tegen Waasland-Beveren moeten we dus op de afspraak zijn om", blikte Dury al vooruit op de thuismatch van volgende week.