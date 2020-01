'Valencia-spelers dreigen met opstand als bestuur Rodrigo laat vertrekken naar Barcelona'

Barcelona is op zoek naar een nieuwe nummer 9, nu het Luis Suarez voor enkele maanden kwijt is door een blessure. Rodrigo Moreno, spits van Valencia, staat hoog op het verlanglijstje van de Catalanen. Valencia heeft best oren naar een transfer, maar de spelers zijn hier allerminst mee opgezet.

Rodrigo Moreno speelt sinds 2015 voor Valencia, nadat hij overstapte van Benfica. Bij Valencia groeide hij uit tot Spaans international. In 22 interlands vond hij al acht keer de weg naar doel.

Volgens Marca is Barcelona bereid om zestig miljoen euro op tafel te leggen om Rodrigo deze week nog weg te halen. De selectie van Valencia is van plan om in opstand te komen als de deal er daadwerkelijk komt.

Valencia-aanvoerder José Luis Gaya reageerde zondag kort: "Vanuit het oogpunt van de spelers begrijpen we niet dat Valencia Rodrigo zou laten vertrekken. Het zou een enorme klap zijn als hij verkocht wordt. We kunnen op zo'n korte tijd nooit meer een speler halen die zo goed is als hij. We willen dat hij blijft."