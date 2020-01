🎥 Heeft Ibrahimovic een geheime halfbroer die basketbal speelt voor Bayern München? Zlatan komt met heerlijk antwoord

Zlatan Ibrahimovic is sinds kort weer op de Europese voetbalvelden te bewonderen. Hij maakte onlangs de overstap naar AC Milaan.

de Bosniër Nihad Denkovic speelt al sinds 2013 basketbal voor Bayern München. De uiterlijke gelijkenissen tussen hem en Ibrahimovic zijn treffend.

Op de vraag of Ibrahimovic familie is, antwoordde Denkovic: ‘Mijn vader is nooit in Zweden geweest.’ Zlatan zou Zlatan niet zijn als hij daar niet op zou reageren: ‘Maar mijn vader is wél in Bosnië geweest.’

Twitter amuseert zich al langer met #NotZlatan.

A journalist asked Bosnian basketball player Nihad Đedović if he was related to Zlatan Ibrahimović:



🗣 Đedović said: "No, my father has never been to Sweden." 🇸🇪



🗣 Zlatan replied: "But my father has been to Bosnia." 🇧🇦😂 pic.twitter.com/ebSVmXyCPm — Football Tweet (@Football__Tweet) January 27, 2020