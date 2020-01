Genk sluit miljoenendeal niet uit: "We weten niet of Berge op 1 februari nog voor Genk speelt"

Racing Genk heeft dinsdag met Thomas Didillon en Eboué Koussi twee inkomende transfers voorgesteld aan de pers. Of er ook nog een grote uitgaande transfer komt, dat is niet uitgesloten.

De transfersoap rond Sander Berge bleef op de voorstelling van de twee nieuwkomers niet onbesproken. Technisch directeur Dimitri de Condé reageerde kort op het thema. "Ik kan niet met duidelijkheid zeggen of Sander Berge op 1 februari nog op Genk is of niet", citeerde Het Laatste Nieuws De Condé op de persconferentie.

Een bod van twintig miljoen euro legde Genk al naast zich neer, maar de kans dat Sheffield United met een hoger bod op de proppen komt is reëel. "Er is veel interesse in onze spelers en de bedragen zijn naar Belgische normen extreem hoog. Dat maakt het ingewikkeld voor ons", besloot de technisch directeur.

Als er een hoger bod uit de bus komt is Berge deze winter misschien nog van de Engelse promovendus.