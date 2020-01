Dion Cools op weg naar Denemarken

Club Brugge lijkt nog van een overbodige pion verlost te worden. Dion Cools is namelijk op weg naar het Deense Midtjylland.

Cools ligt nog tot eind juni 2021 onder contract in het Jan Breydelstadion, maar kwam er dit seizoen amper aan spelen toe. Hij kwam niet verder dan 137 minuten.

Volgens Het Laatste Nieuws neemt Midtjylland hem definitief over. De officiële bevestiging wordt in de komende uren verwacht.

Club Brugge nam Cools in 2015 voor 300.000 euro over van Oud-Heverlee Leuven. In de seizoenen 2016-2017 en 2017-2018 kwam hij vaak in actie voor blauw-zwart, maar nadien ging het bergaf.