Mbuyu kreeg de schuld voor vertrek goudhaantje Lokeren: "Ik heb hem niet naar Gent geduwd hé"

Sporting Lokeren verloor vorige zomer zijn grootste talent. Dylan Mbayo verkoos ervoor om voor AA Gent te tekenen, dat uiteraard meer geld voor hem op tafel kon leggen. Bij Lokeren keken ze boos naar voormalige sportief directeur, Dimitri Mbuyu, die hem richting Buffalo's geduwd zou hebben.

"Ik wist dat vader Marcel Mbayo een persoonlijke raadgever had en dat bleek Dimitri Mbuyu te zijn. De man had zogezegd een hart voor Lokeren", fulmineerde voorzitter Louis De Vries. De Vries zag het als een wraakactie omdat Mbuyu moest vertrekken aangezien hij zijn eigen mensen meebracht. Mbuyu wou daar nu wel eens op reageren.

"Louis heeft me dat verhaal in de schoenen willen duwen", aldus Mbuyu. "Uiteraard ken ik Marcel Mbayo en ja, hij vroeg me raad. Ik mocht dat ook doen, want mijn contract was opgezegd. Ik heb hem niet richting Gent geduwd hé", aldus Mbuyu. "Hij vroeg me raad over zijn contract en ik heb hem gewoon gezegd: vraag dat, dat en dat."

"Hij heeft het ook allemaal gekregen. Maar ik zat in Frankrijk op dat moment. Ik heb geen rol gespeeld in die transfer. Marcel vroeg me gewoon raad en die heb ik gegeven. Ik heb niet naar Louwagie gebeld om hem aan te bieden of zo. De Vries legde de schuld bij mij, maar de supporters hadden wel snel door dat ik er niks mee te maken had."