Michael Verschueren heeft zich misrekend met Samir Nasri: "Als ik dat had geweten..."

De Franse stylist werd met grote trom binnengehaald bij Anderlecht. De laatste keer dat de aanvallende middenvelder nog eens op het veld stond dateert inmiddels alweer van begin oktober.

De middenvelder moest met zijn fijne voeten en ervaring uitgroeien tot een van de sterkhouders van het jonge Anderlecht. Nasri kampte echter met overgewicht en geraakte te pas en te onpas geblesseerd. Zijn laatste wedstrijd dateert van 4 oktober, toen hij uitviel met een spierscheur.

Michael Verschueren bekende voor de micro van Proximus Sports dat hij veel meer verwachtte van de Fransman. "Als ik had geweten dat hij zo vaak geblesseerd zou zijn, hadden we hem niet gehaald."

Het contract van Nasri loopt af bij het einde van dit seizoen. Anderlecht bedong een optie, maar het is maar zeer de vraag of ze in Brussel geneigd zijn deze te lichten.