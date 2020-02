Vossen nadat hij twee keer raak trof bij debuut: "Niet honderd procent tevreden, maar voel mij eindelijk terug voetballer"

Zulte Waregem won zondagavond met forfaitcijfers van Waasland-Beveren. Jelle Vossen fleurde zijn debuut voor de thuisploeg op met twee doelpunten.

“Als je met 5-0 wint en twee keer scoort, kun je wel spreken over een geslaagd debuut”, trapte Vossen een open deur in. “Ik ben niet honderd procent tevreden over mijn wedstrijd, maar dat is normaal. Ik heb nog maar twee dagen met de jongens getraind en moet iedereen nog beter leren kennen.”

"Ik heb heel lang niet gespeeld. Ik moet dan ook niet té kritisch te zijn over mijn prestatie. Maar ik ben blij dat ik mij eindelijk opnieuw voetballer kan voelen: ik ben met een goed gevoel van het veld gestapt.”