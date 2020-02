Moeskroen wacht op de terugkeer van Hollerbach: "Een team heeft zijn trainer nodig"

De situatie van Bernd Hollerbach in Moeskroen is nog steeds onduidelijk. De trainer zou ziek zijn.

Bernd Hollerbach is sinds 21 december vorig jaar, toen Moeskroen tegen Charleroi speelde, niet meer op een bank in eerste klasse gezien. Hij zou geveld zijn door ziekte. Sindsdien heeft Moeskroen al een paar keer verloren.

Toeval? Misschien niet. "Een team heeft zijn coach nodig en er moet ook duidelijkheid zijn", zegt technisch directeur Rudy Vata, die als interim-coach optreedt tot de Duitser terugkeert.

Intussen is het management zeer discreet over het onderwerp. Toch zouden we hem volgens Paul Allaerts snel moeten terugzien. "Bernd is vorige week nog onderzocht, dus we wachten op zijn terugkeer", aldus Allaerts bij Het Laatste Nieuws.