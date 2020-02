Goed nieuws voor Noë Dussenne: Standard-verdediger kan de groepstraining bijna hervatten

Afgelopen zomer plukte Standard de ervaren centrale verdediger Noë Dussenne weg bij Moeskroen. Hij speelde 1 keer mee voor de Rouches tegen STVV en enkele dagen later scheurde hij de voorste kruisband van zijn rechterknie.

Er lijkt nu stilaan licht aan het einde van de tunnel te zijn want Noë Dussenne staat dichter dan ooit bij zijn comeback. De verdediger kan in de maand februari dan ook de training met de groep hervatten.

Dussenne trainde op stage in Marbella al individueel. Na een extra onderzoek kwam de positieve conclusie dat hij dit seizoen nog zal kunnen voetballen. De kans is best groot dat hij de start van de Play-Offs haalt. Michel Preud'homme kan centraal achterin nog wel een extra optie gebruiken de komende maanden.