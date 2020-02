Ook Thorup beseft dat Gents goudhaantje stilaan onhoudbaar wordt: "Hij is echt speciaal"

Hij werd uiteindelijk niet verkozen tot Belofte van het Jaar op het Gala van de Gouden Schoen, maar menig voetbalkenner is er over eens dat het grootste talent in onze Jupiler Pro League wel eens bij Gent zou kunnen rondlopen.

Jonathan David maakte vorig seizoen al indruk, maar dit seizoen lijkt er geen maat te staan op de nog altijd maar 20-jarige Canadese spits. David liet al 17 doelpunten en 10 assists in 34 wedstrijden optekenen. Stilaan onhoudbaar Statistieken die ook in andere Europese competities over de tongen zullen gaan, dat beseft ook zijn coach Jesse Thorup: "Ik hoop dat hij blijft, maar het zou me niet verbazen mocht hij de club verlaten", zegt de Noor in Hoogvliegers. Volgens Thorup steekt David er bovenuit in de Gentse selectie: "Het grootste talent bij Gent? Dat denk ik wel als ik naar het totale plaatje kijk. Zijn voetbaltalent en daarbij het mentale deel."