Hoe zou het zijn met... Pablo Chavarria

De 32-jarige Argentijnse spits Pablo Chavarria speelt nu bij RCD Mallorca, maar hij speelde enkele jaren geleden in de Belgische competitie. Hij speelde bij Anderlecht en hij werd aan Eupen en KV Kortrijk.

Chavarria begon, zoals de meeste voetballers, zijn carrière in zijn thuisland bij Belgrano. In 2010 vertrok hij naar de Belgische competitie om bij Anderlecht te spelen. Daar speelde hij echter weinig en na een half seizoen werd hij uitgeleend aan Eupen.

Bij Eupen zou hij het goed doen met 7 doelpunten in 14 wedstrijden en daarna trok hij terug naar Anderlecht. Zij besloten hem opnieuw uit te lenen, maar deze keer aan KV Kortrijk. Daar speelde hij twee seizoenen (13 doelpunten en 9 assists in 78 wedstrijden).

Hij ging daarna opnieuw naar Anderlecht, maar dan werd hij definitief verkocht aan Lens. Hij heeft bij Anderlecht maar 7 wedstrijden gespeeld (2x gescoord, één assist gegeven). Bij de Franse ploeg speelde hij 3 jaar en ontbolsterde hij helemaal met 22 doelpunten en 9 assists in 98 wedstrijden.

Het leverde hem een transfer op naar Stade Reims en daar zou hij een vaste waarde worden. Hij speelde daar van 2016 tot de voorbije zomer en hij was goed voor 26 doelpunten en 15 assists in 101 wedstrijden.

Sinds deze zomer is hij dus een nieuwe uitdaging aangegaan in de Spaanse competitie bij RCD Mallorca. Veel kansen krijgt hij echter niet, want hij zit aan 7 wedstrijden in alle competities samen.