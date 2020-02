Wie heeft de beste papieren in 1B: de programma's, de punten en wat bij gelijkheid? Op wie hoopt u?

Nog drie speeldagen in de eerste klasse B en dan kennen we de tegenstander van Oud-Heverlee Leuven in de promotiefinale voor een plaatsje in de Jupiler Pro League. Of wordt het OHL zelf? De verschillen zijn klein en het blijft razend spannend.

Om te beginnen verwijzen we nog even naar het overzicht van de zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij een gelijk aantal punten. Op basis van het aantal zeges staat OH Leuven daardoor op kop voorlopig in de tweede periode. Grootste aantal zeges Beste doelpuntensaldo Meeste gemaakte doelpunten Meeste zeges op verplaatsing Beste doelpuntensaldo op verplaatsing Meeste gemaakte doelpunten op verplaatsing Een eventuele testmatch (met verlengingen en strafschoppen) Rest de vraag: wie zal nu uiteindelijk de oppergaai wegkapen? Als OH Leuven de tweede periode wint, dan volgt er géén beslissende finale. Als OH Leuven de tweede periode niet wint, dan komt er een promotiefinale. Gewaagde programma's De Leuvenaars krijgen dinsdag nog een kans tegen Union om alvast in de totaalstand nog wat verder uit te lopen en zo het thuisvoordeel te krijgen in een eventuele promotiefinale. Maar ze kunnen ook nog steeds de tweede periode tot een goed einde brengen. Westerlo kan bij een zege in de inhaalmatch tegen Lokeren overigens opnieuw aan de leiding komen. Wat zijn de resterende programma's? OH Leuven (17 punten): Beerschot (uit), Union (thuis), Virton (uit)

Beerschot (17 punten): OH Leuven (thuis), Lommel (thuis), Lokeren (uit)

Virton (17 punten): Lokeren (uit), Westerlo (uit), OH Leuven (thuis)

Lommel (15 punten): Westerlo (thuis), Beerschot (uit), Roeselare (thuis)

Union (15 punten): Roeselare (thuis), Leuven (uit), Westerlo (thuis)

Westerlo (14 punten): Lokeren (thuis), Lommel (uit), Virton (thuis), Union (uit)

Op wie hoopt u in 1A? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... OH Leuven 39% Westerlo 11% Virton 3% Beerschot 36% Lommel 4% Union 7% Stem Je kan nog stemmen tot 12/02/2020 20:00.