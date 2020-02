Bölöni geeft toe dat hij kandidaat-bondscoach was na vertrek Wilmots: "Ik had meer dan gewoon contact met de KBVB"

Laszlo Bölöni is dé man die Antwerp FC de voorbije seizoenen liet uitgroeien tot een topclub. Nochtans was er een grote kans dat de Roemeen nooit op de Bosuil had gestaan. Ook de Belgische voetbalbond aasde op zijn kennis.

Na het EK 2016 moest de KBVB op zoek naar een nieuwe bondscoach. Marc Wilmots was er namelijk niet in geslaagd om een gouden kans - remember Wales… - richting Europees goud te verzilveren.

Ondertussen is Roberto Martinez aan de slag bij de Rode Duivels. Maar ook Laszlo Bölöni stond op de lijst van de Belgische voetbalbond. “En het was meer dan gewoon contact”, geeft de coach van de Great Old toe in Het Laatste Nieuws.

Uiteindelijk heeft de KBVB gekozen voor Martinez. Ik geef toe dat ik een beetje ontgoocheld was

“Ik had meerdere gesprekken over mijn visie en over het project”, gaat Bölöni verder. “Uiteindelijk heeft de KBVB gekozen voor Martinez. Ik geef toe dat ik een beetje ontgoocheld was. Maar de voetbalbond heeft me netjes uitgelegd waarom er voor iemand anders gekozen werd.”