Zoveel miljoenen euro is het verschil tussen Club Brugge en Antwerp in het TV-rechtenplan

Er was de voorbije jaren heel wat te doen over het nieuwe televisiecontract. Antwerp en Gent zijn het namelijk (voorlopig) oneens over de hele zaak.

Met name Antwerp - ondertussen een gevestigde waarde aan het worden in 1A, maar nog steeds niet deel uitmakend van de G5 of G6 volgens de resultaten - zou veel geld moeten laten schieten in vergelijking met de G5. Veel verschil Het verschil tussen Club Brugge en Antwerp is om en bij de acht miljoen euro tegen 2025. Dat becijferde alvast Het Laatste Nieuws. Het is Club Brugge dat om en bij de 13 miljoen extra zou vangen de komende jaren en zo verder zou weglopen van de rest.