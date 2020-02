Anderlecht haalt sportief manager van AA Gent in huis

Anderlecht blijft sleutelen aan de sportieve omkadering rond de eerste ploeg. Het haalt nu Peter Verbeke in huis, die als sportief manager aan de slag was bij AA Gent. Verbeke zal bij paars-wit wel een andere functie vervullen.

In oktober 2018 werd Verbeke aangesteld als sportief manager bij AA Gent. De geboren Gentenaar tekende toen een contract van vijf jaar bij de Buffalo's. Zijn geleverde werk is niet onopgemerkt voorbijgegaan, waardoor het nog geen anderhalf jaar later al tot een vertrek komt.

Het Laatste Nieuws meldt dat Anderlecht Verbeke in huis haalt. Waar hij bij Gent verantwoordelijk was voor de rekrutering van nieuwe spelers voor de A-kern, gaat Verbeke bij zijn nieuwe club in de scouting aan de slag. Zijn aanstelling heeft dus geen impact op de rol van sportief directeur Michael Verschueren.