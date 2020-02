Club Brugge-huurling ziet terugkeer absoluut niet zitten: "Ik wil er niet weer ongelukkig zijn"

Kent u Luan Peres nog? De 25-jarige Braziliaanse centrale verdediger belandde in 2018 bij Club Brugge, maar kon er zich nooit doorzetten. Hij wordt nog tot het einde van het kalenderjaar verhuurd aan Santos. Een terugkeer naar België ziet Peres allerminst zitten.

Club Brugge legde in 2018 €500 000 neer voor de beloftevolle verdediger. Doorbreken kon hij echter nooit bij Club Brugge. Hij kwam niet verder dan drie invalbeurten in de Jupiler Pro League. Vorige zomer werd Peres uitgeleend voor anderhalf seizoen aan Santos, een topclub in zijn thuisland.

In principe keert Peres in januari 2021 dus terug naar Club Brugge, maar dat lijkt niet het geval te zijn. In een gesprek met A Tribuna praat Peres vrijuit over zijn toekomst. En daarin lijkt geen plaats voor Club Brugge.

"Mijn manager en familie weten dat ik Brazilië niet wil verlaten. Mijn afkoopsom is hoog, dus het is afwachten wat er zal gebeuren. Er zal stevig onderhandeld moeten worden. Een ding is duidelijk: ik wil niet terugkeren naar Brugge en weer ongelukkig zijn", aldus Peres.