Hoe zou het zijn met... Kalifa Coulibaly

Kalifa Coulibaly maakte in het verleden een mooie weer bij AA Gent en Charleroi en nu speelt de aanvaller al enkele seizoenen bij FC Nantes. Daar scoorde hij dit seizoen al 5 keer in 20 wedstrijden.

Kalifa Coulibaly begon zijn carrière bij de B-ploeg van PSG, maar zijn debuut op het hoogste niveau maakte hij bij Charleroi. Daar zou hij maar één seizoen spelen en hij scoorde 7 doelpunten in 35 wedstrijden.

In 2015 haalde AA Gent hem weg voor één miljoen euro. Hij zou een belangrijke speler worden voor de Buffalo's in de Belgische competitie, maar ook op Europees vlak. De aanvaller scoorde twee keer in zes Champions League-wedstrijden en vier keer in tien Europa League-wedstrijden. Hij zou uiteindelijk in alle competities samen 25 keer scoren en 10 assists geven.

In 2017 verkocht AA Gent hem aan FC Nantes voor drie miljoen euro. Daar speelt de grote spits nog altijd. Hij scoorde in totaal al 18 doelpunten in 67 wedstrijden voor FC Nantes, maar dit seizoen moet hij voorlopig tevreden zijn met 4 doelpunten in 18 wedstrijden in de Ligue 1.