Aanduidingen voor speeldag 27: Verboomen en D'hondt moeten topwedstrijden in goede banen leiden

Nathan Verboomen moet zaterdag Standard – Antwerp in goede banen leiden. Lothar D’hondt is dan weer aangeduid voor Club Brugge – Charleroi.

