Chelsea maakt negen miljoen pond winst met speler die geen seconde heeft gespeeld voor de club

Mario Pasalic zit sinds 2014 bij Chelsea, maar daar zal komende zomer een einde aan komen. Hij wordt dit seizoen verhuurd aan Atalanta Bergamo en de Italiaanse club zal hem definitief overnemen voor 12 miljoen pond.

Het is opvallend, want Chelsea haalde Pasalic weg voor 3 miljoen pond bij Dinamo Zagreb, maar de middenvelder speelde geen seconde voor de Engelse topclub. Nu wordt hij verhuurd aan Atalanta en daar maakt hij zo'n goede indruk dat ze hem definitief willen binnenhalen voor 12 miljoen pond.

Chelsea zal dus zo'n 9 miljoen pond winst maken op de speler. Pasalic werd in het verleden al uitgeleend aan Elche, AS Monaco, AC Milan en Spartak Moskou. Hij is nu aan zijn tweede seizoen als leenspeler bezig bij Atalanta en hij scoorde al 7 doelpunten in 29 wedstrijden. Hij gaf ook al drie assists.