Moussa Marega laat zich uit over racistische geluiden: "Het was vernederend"

Het duel tussen FC Porto en Vitoria Guimaraes is dit weekend uit de hand gelopen door een verschrikkelijk incident. Moussa Marega stapte van het veld door racistische geluiden. De aanvaller vond het vernederend.

De aanvaller van FC Porto wilde zo snel mogelijk van het veld. "De supporters waren apengeluiden aan het maken en het was vernederend. Ik kon daar echt niet blijven en doen alsof er niets aan de hand was."

Moussa Marega speelde zelf in het verleden bij Vitoria Guimaraes. "Ik begrijp het niet waarom mijn oude supporters racistische geluiden maken. Het choqueert mij. Ik had altijd veel respect voor deze mensen", staat te lezen in Het Nieuwsblad.