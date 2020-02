CL: Krijgt Vertonghen een basisplaats tegen Duitse sensatie en wat kan Castagne tegen Valencia?

Vanavond staan er opnieuw twee wedstrijden op het menu in de achtste finales van de Champions League. Rode Duivel Castagne ontvangt Valencia en de Tottenham-Belgen krijgen het bezoek van RB Leipzig.

Tottenham - RB Leipzig

In Noord-Londen ontvangen Tottenham-Belgen Alderweireld en Vertonghen de Duitsers van RB Leipzig. Tottenham was vorig jaar nog verliezend finalist maar nu gaat het heel wat minder voor de Londenaars. Ze werden wel comfortabel tweede in hun groep, achter Bayern Munchen, maar beleven een wisselvallig seizoen. Eerder werd trainer Pochettino aan de kant geschoven voor José Mourinho en Rode Duivel Jan Vertonghen lijkt op een zijspoor te zitten. Andere Rode Duivel Alderweireld is wel nog steeds titularis. Afgelopen weekend maakte de verdediger een eigen doelpunt én een doelpunt voor Tottenham.

RB Leipzig kan zich net als Atalanta voor de eerste keer in hun geschiedenis plaatsen voor de kwartfinales. De Duitsers speelden twee jaar geleden al eens Champions League maar werden toen derde in hun groep. Nu konden ze groepswinaar worden voor Lyon, Benfica en Zenit. Gevaarlijkste man bij Leipzig is spits Timo Werner. Hij was dit seizoen al 20 keer trefzeker in de Bundesliga, wat ervoor gezorgd heeft dat Leipzig tweede staat in de rangschikking. Op één puntje van... Bayern Munchen.

Atalanta - Valencia

Voor Atalanta zag het er lang niet goed uit in hun eerste Champions League-campagne ooit. Na een 1/12 in de groepsfase knokten ze zich wonderbaarlijk terug om tweede te worden in hun groep achter Manchester City. Rode Duivel Timothy Castagne was in het begin titularis bij de ploeg uit Bergamo maar moet zich sinds een knieblessure opnieuw in de ploeg knokken. Bij Atalanta speelt ook oude bekende Ruslan Malinovskyi. De ex-Genkspeler start zo goed als altijd op de bank maar kon af en toe toch al tot scoren komen met zijn gekende afstandsschot.

Tegenstander Valencia was misschien wel de verrassing van de groepsfase. In een groep met onder andere Chelsea en Ajax plaatsten de Spanjaarden zich als groepswinnaar voor de knock-outfase. Op de laatste speeldag ging Valencia winnen in de Johan Cruijff ArenA waardoor Ajax werd veroordeeld tot de Europa League.

