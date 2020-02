Toptransfer in de maak? 'Belgische én Europese topclubs volgen prestaties Aster Vranckx op de voet'

De supporters van RSC Anderlecht zaten afgelopen weekend bijna in katzwijm naar hem te kijken, ondertussen is iedereen het erover eens. En de scouts van de topclubs schreven ook positieve dingen in de notitieboekjes.

Onder meer AC Milan en Bayern München stuurden scouts naar het duel tussen KV Mechelen en RSC Anderlecht afgelopen weekend. En dat was zeker niet (alleen) voor spelers van paars-wit. Integendeel: volgens diverse bronnen zouden beide topclubs wel wat zien in ... Aster Vranckx. Dat deed Manchester United overigens ook al in het najaar van 2019. Veel interesse De 17-jarige youngster van Malinwa wil voorlopig graag nog even Achter de Kazerne blijven, maar de aandacht van buitenlandse topclubs doet uiteraard wel deugd. De fans van RSC Anderlecht waren ook onder de indruk, terwijl Club Brugge al interesse toonde in de middenvelder.