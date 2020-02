Volgens Juan Mata moet Manchester United het afmaken in de terugmatch: "Club Brugge speelde heel goed, maar wij moeten door naar de volgende ronde"

Juan Mata speelde gisteren een vrij anonieme wedstrijd. De Spaanse aanvallende middenvelder is van mening dat Manchester United het beter kan doen op Old Trafford dan in de heenwedstrijd tegen Club Brugge.

Manchester United scoorde dankzij Anthony Martial een belangrijk uitdoelpunt in de eerste helft. "Toch denk ik dat we een betere tweede helft hadden. We zaten vaker in hun zestien en we hadden een tweede doelpunt kunnen maken. We hadden kansen met Brandon (Williams) en Anthony (Martial). Ze hebben een doelpunt gemaakt dat we niet mochten weggeven en we hebben zelf een doelpunt gemaakt vanwege een verdedigende fout bij hen. We wilden winnen, maar deze 1-1 is geen slecht resultaat", zei Juan Mata na afloop van de wedstrijd.

De Spanjaard heeft vertrouwen in de terugwedstrijd. "We kunnen ons kwalificeren. Maar we hebben veel respect voor Club Brugge, ze spelen heel goed", legde de Spanjaard uit. "We moeten proberen om het spel te controleren. Ze hebben een aantal snelle spelers voorin waar we voor moeten opletten. Ik hoop dat we kunnen scoren en kunnen doorgaan naar de volgende ronde", aldus de middenvelder van Manchester United.