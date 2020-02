Solskjaer duidt een opvallende schuldige aan na duel tegen Club Brugge: "Het had een impact op onze wedstrijd"

Manchester United speelde gisterenavond 1-1 gelijk op het veld van Club Brugge. Solskjaer vond dat spelers met te weinig concentratie op het veld stonden, maar toch zag hij ook nog een andere schuldige.

De trainer van Manchester United had namelijk klachten over de wedstrijdbal. "De bal was te licht. Het had zeker een impact op onze wedstrijd. Het was een moeilijke bal om mee te spelen, maar het was zo voor beide ploegen natuurlijk."

Manchester United speelde dus 1-1 gelijk tegen Club Brugge en volgens Solskjaer werden de twee doelpunten weggegeven. "Er was te weinig concentratie op het veld, maar volgende week moeten we het in eigen huis afmaken", aldus de Noor.