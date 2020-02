Sergio Ramos een goal verwijderd om Koeman van de troon te stoten als best scorende verdediger in Spanje

Sergio Ramos is een echt clubicoon van Real Madrid. De aanvoerder is aan zijn vijftiende seizoen bij 'de Koninklijke' bezig en sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo is hij de vaste penaltynemer geworden.

Sinds hij de strafschoppen is beginnen nemen bij Real Madrid is ook zijn doelpuntenproductie toegenomen. Na zijn penalty vorige week tegen Celta zit Sergio Ramos nu aan 66 rozen voor 66 rozen in de Primera División. 64 voor Real Madrid en 2 voor Sevilla.

Dat maakt van hem de op een na meest scorende verdediger in de geschiedenis van de Spaanse eerste klasse. De enige die beter deed was Ronald Koeman, maar zijn record is in zicht. Hij telt namelijk maar een treffer meer dan Ramos.

In zijn zes seizoenen bij FC Barcelona scoorde de Nederlandse verdediger maar liefst 67 keer. Enerzijds is die statistiek veel indrukwekkender dan die van Ramos, omdat Koeman er veel minder lang over deed. Anderzijds scoorde Koeman 46 keer vanop elf meter, terwijl Ramos maar elf strafschoppen scoorde, berekende Voetbal International.

Real Madrid speelt zaterdagavond tegen Levante.