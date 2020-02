Opgelet! Europese tegenstanders van Club Brugge en Gent tanken veel vertrouwen in eigen land

AS Roma en Manchester United hebben in hun eigen competitie minder moeite gehad dan met hun partij in de Europa League tegen respectievelijk KAA Gent en Club Brugge. Ze tanken met andere woorden vertrouwen in de aanloop naar hun returnwedstrijd.

Manchester United kwam donderdag in Jan Breydel met 1-1 gelijk spelen, maar knoopte zondagmiddag aan met een vlotte overwinning. Degradatiekandidaat Watford werd met 3-0 opzij gezet. Winteraanwinst Bruno Fernandes opende zijn rekening voor de Red Devils vanop de stip. Martial en Greenwood maakten het verschil nog wat groter na de pauze. Club Brugge, dat zelf met 1-0 won tegen Charleroi, is dus gewaarschuwd voor zondag. Hetzelfde geldt voor Gent, dat weliswaar ook weinig moeite kende met Sint-Truiden. AS Roma won donderdag in het Stadio Olimpico met 1-0, maar veegde zondag de vloer aan met het nummer 16 in de stand Lecce. Het werd 4-0 na goals van Ünder, Mkhitaryan, Dzeko en Kolarov.