"Terug naar Racing Genk? Met Hannes Wolf, denk ik niet dat het mogelijk is"

Dieumerci Ndongala werd in de winter door Racing Genk uitgeleend aan Kasimpasa. De voormalige vleugelspeler van Charleroi en Standard is nu in Turkije en een terugkeer naar Limburg staat niet op de agenda.

Vooraleer hij deze winter aan Kasimpasa werd uitgeleend, had Dieumerci Ndongala een moeilijke eerste helft van het seizoen in Genk meegemaakt. Een situatie die ingewikkelder werd met de komst van Hannes Wolf. RTBF vroeg naar de eventuele mogelijkheid om terug te keren naar Racing Genk, maar de Belgisch-Congolese vleugelspeler sluit het uit. "Ik denk niet dat het mogelijk is zolang Hannes Wolf daar is," zei Ndongala.

Ik ben teleurgesteld dat het zo is afgelopen.

Dieumerci Ndongala had een zeer slechte ervaring met de komst van de Duitser naar Limburg. "Ik realiseerde mij al snel dat hij niet op mij rekende, maar ik bleef professioneel en positief." En toen zijn kans in de Belgische beker kwam, deed de vleugelspeler het uitstekend. "Hij was erg blij, hij vertelde mij dat ik een geweldige speler was en dat ik kwaliteiten had", aldus Ndongala.

En toch... Een paar weken later haalde Hannes Wolf Dieumerci Ndongala uit zijn groep. "Hij gaf mij de schuld dat ik niet goed bezig was tijdens een training en dat ik werd afgeleid tijdens een theoriesessie. Ik vond dat vreemd en ongelukkig. En ik ben een beetje teleurgesteld dat het zo is afgelopen."