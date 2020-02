Jess Thorup opgetogen met haast perfecte generale repetitie: "Laten zien dat we om de 4 dagen een wedstrijd op niveau kunnen spelen"

De Deense T1 van AA Gent stapte breed glimlachend de Gentse perszaal binnen zondagavond. En terecht! Zijn ploeg speelde een zeer sterke wedstrijd en kwam nooit in de problemen tegen STVV. Het zal de Buffalo's nog meer vertrouwen geven in een goede afloop donderdag.

Redenen genoeg voor Thorup om positief over te zijn. "Ik heb heel veel goede dingen gezien. Er is die hattrick van David. Ik heb zoveel respect voor die jongen, hij is geweldig! Daarnaast is er ook dat eerste doelpunt voor Kvilitaia en ook Chakvetadze speelt met de week beter!"

"Vooraf zaten we toch wel met vragen over hoe we deze wedstrijd gingen aanpakken, tussen twee levensbelangrijke Europese duels. We kozen ervoor om deze wedstrijd te beschouwen als voorbereiding op donderdag. Dat wil zeggen: alles aan 100% scherpte."

"Ik ben vooral tevreden dat we vandaag hebben getoond - vooral in de eerste helft - dat we in staat zijn om twee keer per week een wedstrijd op niveau af te werken.Bovendien blijft de Ghelamco Arena een fort, mede dankzij ons geweldig publiek. Dat moeten we zien vast te houden, ook donderdag", aldus een strijdvaardige Jess Thorup.