Pep Guardiola: "Kevin De Bruyne is één van de beste spelers die ik ooit in mijn leven heb mogen coachen"

In de aanloop naar de documentaire over Kevin De Bruyne was zijn coach Pep Guardiola zeer lovend over zijn Belgische ster. Hij vindt de Rode Duivel één van de beste spelers die hij ooit heeft mogen coachen.

Mancherster City gaat binnenkort een documentaire van Kevin De Bruyne uitbrengen. In de trailer zien we verschillende mensen die in contact zijn geweest/in contact staan met de 28-jarige middenvelder. Er wordt uiteraard over de Rode Duivel gepraat. Ook Pep Guardiola kwam aan het woord. Hij had veel lof voor zijn speler: "Hij kan alles doen. Hij is een speler van wereldklasse, één van de beste die ik ooit in mijn leven heb mogen coachen." Mooie woorden van één van de beste trainers ter wereld. Voir cette publication sur Instagram Start your 30-day free trial: https://manc.it/3c6dEMb Une publication partagée par Manchester City (@mancity) le 24 Févr. 2020 à 4 :00 PST